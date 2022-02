Joon Moon Marseille 1er Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Joon Moon La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Joon Moon revient avec « Chrysalis » (sortie en 2021).



Un univers musical emprunt des grandes heures de la musique soul, métissé d’orchestrations classiques et réarrangé aux couleurs de la pop et des productions d’aujourd’hui.



Derrière ce projet, on retrouve Julien Decoret, musicien et producteur aux multiples facettes. Sa signature, c’est de savoir mélanger les influences et détourner les sonorités, pour les mettre au service d’une chanson, d’un artiste, d’un projet…



Pour incarner son héroïne sur ce 2e opus « Chrysalis », Julien Decoret a invité Liv Warfield, ex-protégée de Prince et membre de ses NPG (New Power Generation).



La mélancolie du premier album fait place au groove de Chrysalis, accentué par la présence de percussions exotiques, tels que le Bombo Argentin, le Tama sud-Africain, ou bon nombre de cuivre comme le Soubassophone, le Tuba, ou l’Euphonium. Les choix de sonorités colorent chaque chanson d’une aura bien à elle. L’album s’ouvre ainsi sur « Bill », le titre le plus marqué Soul de l’album, dont l’écriture 70s est soulignée par l’utilisation quasi exclusive d’instruments d’époque. Se succèdent ensuite nombreuses sonorités rares, telles que le Cristal Baschet, une vibraphonette Galanti des années 50, la célèbre basse-violon Höfner de 1968, des pianos électriques à lampe des années 60 ou des synthétiseurs analogiques des années 70, apportant les textures qui donnent à chaque morceau son identité et au projet une rare richesse sonore.

Retrouvez Joon Moon à La Mesón.

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

