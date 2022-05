Festival Culturissimo : Stéphane Freiss et Delphine Horvilleur à Jonzac Théâtre du Château de Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Festival Culturissimo : Stéphane Freiss et Delphine Horvilleur à Jonzac Théâtre du Château de Jonzac, 31 mai 2022 20:00, Jonzac. Mardi 31 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Jonzac. Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Théâtre du Château de Jonzac accueillera Stéphane Freiss pour une lecture en présence de l’auteure de l’ouvrage Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur. Stéphane Freiss, c’est une carrière de comédien longue et prolifique, émaillée des plus grands prix : pensionnaire de la Comédie-Française à partir de 1986, il remporte en 1992 le Molière de la révélation théâtrale masculine pour son rôle dans C’était bien de James Saunders puis, côté cinéma, le César du meilleur espoir masculin pour Chouans ! de Philippe de Broca. On le retrouve ensuite dans 5×2 de François Ozon, Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon, Trésor de Claude Berri et François Dupeyron… mais aussi à la télévision, comme récemment dans la célèbre série à succès Dix pour cent. Le voici maintenant sur la scène du Théâtre du Château de Jonzac, pour nous apprendre à Vivre avec nos morts. Dans sa dernière œuvre, la rabbine Delphine Horvilleur, présente elle aussi pour l’occasion, propose une nouvelle approche de l’inévitable : « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. » Plus qu’une leçon sur la mort : une leçon de vie. Théâtre du Château de Jonzac 25 place du Château, Jonzac 17500 17500 Jonzac Charente-Maritime mardi 31 mai – 20h00 à 21h30

