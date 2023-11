Spectacle : Payasadas ou quelle clownerie la guerre Jonquières Martigues, 9 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une série de numéros de clowns pour un père et sa fille.

Dans le cadre du Lever de Chapeau à Ricardo Montserrat, de Ricardo Montserrat par la Cie Attore Actor Acteur..

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. .

Jonquières Place du 8 mai 1945

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A series of clown numbers for a father and daughter.

As part of Lever de Chapeau à Ricardo Montserrat, by Ricardo Montserrat, by Cie Attore Actor Acteur.

Una serie de números de clown para un padre y su hija.

Como parte de Lever de Chapeau à Ricardo Montserrat, de Ricardo Montserrat, por Cie Attore Actor Acteur.

Eine Reihe von Clownsnummern für einen Vater und seine Tochter.

Im Rahmen des Lever de Chapeau à Ricardo Montserrat, von Ricardo Montserrat durch die Cie Attore Actor Acteur.

