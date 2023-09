Rencontres de Théâtre amateur de Martigues Jonquières Martigues, 7 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Atelier 20_21 de Martigues propose la troisième édition des Rencontres de Théâtre amateur. Des spectacles à vivre sur deux jours pour rire et se détendre..

2023-10-07 15:30:00 fin : 2023-10-07 20:00:00. .

Jonquières Place du 8 mai 1945

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Atelier 20_21 in Martigues offers the third edition of the Amateur Theater Meetings. Shows to experience over two days to laugh and relax.

El Atelier 20_21 de Martigues ofrece la tercera edición de los Encuentros de Teatro Amateur. Espectáculos para vivir durante dos días para reír y relajarse.

Das Atelier 20_21 in Martigues bietet die dritte Ausgabe der Amateurtheatertreffen an. Zweitägige Shows zum Lachen und Entspannen.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de Martigues