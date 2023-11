PARADE CANDY DE NOEL Jonquières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

PARADE CANDY DE NOEL Mercredi 20 décembre, 15h30 Jonquières GRATUIT PARADE CANDY DE NOEL 5 artistes déambuleront dans les rues pietonnes de Jonquières sur le thème des sucreries de Noël. Un passage dans l'après-midi et un autre en début de soirée – Toute la programmation des FETES SONT LA à la une de MARTIGUES BOUGE Jonquières esplanade des belges martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

bonbons parade Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Lieu Jonquières Adresse esplanade des belges martigues Ville Martigues

