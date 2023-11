MARCHE DE NOEL Jonquières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues MARCHE DE NOEL Jonquières Martigues, 14 décembre 2023, Martigues. MARCHE DE NOEL 14 – 24 décembre Jonquières ENTREE LIBRE MARCHE DE NOEL 22 chalets seront présents du 14 au 24 décembre sur l’esplanade des belges avec des centaines d’idées cadeaux pour Noël (coquillages, crèpes, chichis, churros, têtes de choco, vins chauds, marrons grillés, charcuterie, bières, bijoux, accessoires, affiches, posters, livres, jeux de sociétés,bougies, bonneterie, jeux divers , santons…..) Fermeture à 18h00 le 24 décembre. Toute la programmation des FETES SONT LA à retrouver « à la une » de MARTIGUES BOUGE Jonquières esplanade des belges martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00

2023-12-24T10:00:00+01:00 – 2023-12-24T17:00:00+01:00 Chalets nourritures Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Jonquières Adresse esplanade des belges martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Jonquières Martigues latitude longitude 43.402132;5.056437

