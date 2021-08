Paris Jardin de l'Aqueduc Paris JONI MITCHELL A JERUSALEM – HAIM ISAACS CHANTE ET RACONTE Jardin de l’Aqueduc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 26 août 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Haim Isaacs plonge dans l’œuvre de la chanteuse Joni Mitchell, tout en racontant cette flamme qui a ébloui l’adolescent errant au Moyen-Orient qu’il était. Joni Mitchell est une musicienne magistrale. Compositrice, instrumentiste et chanteuse hors pair, elle a collaboré avec des pointures du jazz comme Charles Mingus, Jaco Pastorius et Herbie Hancock. Prince et Björk l’ont cité comme source d’inspiration. Dans les années 70, sa musique a poursuivi Haim Isaacs à travers les rues de Jérusalem, de Jéricho, de Bethléem et du Sinaï. Elle est le buisson ardent de sa vie d’artiste. Concerts -> Autre concert Jardin de l’Aqueduc entre 16 rue Thomas Francine et 2 rue de l’Empereur Valentinien Paris 75014

2021-08-26T19:00:00+02:00_2021-08-26T20:15:00+02:00

