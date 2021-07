Milly-la-Forêt Maison Jean Cocteau Essonne, Milly-la-Forêt Jongleries musicales en circuit-court Sud-Essonne – Spectacles à la Maison Jean Cocteau Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Maison Jean Cocteau

Cet été, le Collectif pour la culture vient à votre rencontre dans le Sud-Essonne avec un projet de spectacle vivant mêlant arts du cirque, poésie, patrimoines essonniens, histoire et balades à vélo. Rencontrez Vincent de Lavenère de la Compagnie Chant de Balles, un artiste jongleur et musicien, mais aussi grand connaisseur de son art, la Jonglerie. Le samedi 10 juillet, découvrez le spectacle « Jongleries Champêtre », et le dimanche 11 juillet, apprenez-en plus sur cet art du cirque, avec la conférence-spectacle « Des Troubadours du Moyen-Âge à la jonglerie musicale actuelle”. Envie de jouer aussi ? Des ateliers « Jonglerie et équilibre » sont prévus samedi de 14h à 17h pour tout public. Venez découvrir la jonglerie musicale, des balles chantantes et l’histoire de la jonglerie en un spectacle enchanteur. Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne

