Jonglerie médiévale, 9 août 2022, .

Jonglerie médiévale



2022-08-09 19:30:00 – 2022-08-09

8 EUR Jonglerie médiévale pour théâtre en rond d’après l’œuvre de Dario Fo. Parce que notre intention initiale est d’abord d’explorer la « jonglerie », Dario Fo ne tient dans ce travail qu’une place « d’inspirateur ».

La jonglerie, forme médiévale de jeu, se définit dans son format comme un jeu spectaculaire souvent farceur et provocateur, dans lequel un comédien raconte des récits croisés et interprète seul une multitude de personnages.

Cet arrêt au Théâtre de Verdure de Montceaux-Ragny s’inscrit dans un troisième itinéraire pédestre et théâtral de deux semaines, en Saône-et-Loire, des sources de la Grosne aux rives de la Saône.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par