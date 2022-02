JONGLER SANS VISER LA PERFECTION médiathèque de Fives, 26 février 2022, Lille.

médiathèque de Fives, le samedi 26 février à 17:00

Quand un jongleur investit un espace de liberté où l’improvisation est reine et où le public est roi, tout peut arriver. La liberté mentale, spatiale et musicale tirent le fil d’un spectacle qui ne se déroule jamais de la même manière. Jongler sans viser la perfection est un spectacle de 45 minutes proposant des improvisations jonglées sous divers protocoles opératoires. Performance oscillant entre le one man show, la conférence et une grande discussion pleine de confidences. On jongle ici avec des balles, le corps, l’univers et les mots. Tout public – Entrée libre Pass sanitaire demandé à partir de 12 ans

Entrée libre

Improvisations jonglées !

médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille Fives Nord



