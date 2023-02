JONGLE D’OC ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 1 avril 2023, LES ULIS.

JONGLE D’OC ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-01 20:30. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE 91940

La jonglerie de Vincent de Lavenère prend naissance au cœur même des jongleurs du moyen-âge et de la musique ancienne. Balles, citole, chants, cloches et grelots, nous transportent jusqu’au sommet des montagnes béarnaises, où une halte y sera faite, pour écouter ces montagnes qui chantent.

La jonglerie, est simplement là, présente dans toute sa virtuosité, dévoilée, épurée et grandiose à la fois, pour créer un imaginaire encré en chacun de nous. Cette jonglerie subtile vous invite à l’écouter, tendez l’oreille et ce magnifique visuel comme par magie, remplira l’espace de balles et de sons. Faisant raisonner une multitude de sens, le lieu même de nos plus riches voyages, ne subsistera alors que la vérité d’un regard, celui d’un jongleur compositeur qui passe son chemin.

« Dans Jongle d’Oc, la magie reste intacte. Partez en ballade dans les Pyrénées, habitées par les sifflements des bergers. Balles, citole, chants, cloches et grelots vous invitent à une halte poétique parmi ces montagnes béarnaises qui chantent. »

THÉÂTRORAMA

N° téléphone accès P.M.R.: 01 69 29 34 91.2023-04-01.

