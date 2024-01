Jonglage et Science Atelier du Plateau Paris, vendredi 19 avril 2024.

Du vendredi 19 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Depuis 2022, la Maison des Jonglages et l’Atelier du Plateau s’associent pour coproduire et présenter des œuvres collaboratives dans le cadre de soirées dédiées à des expérimentations arts et sciences.

Le public est invité à entrer dans un laboratoire où chercheur·euse·s et artistes vont dialoguer puis partager leurs pratiques et leurs savoirs à travers des formes inédites entre art et recherche scientifique.

Critique jonglée du corps sportif

La scène est une rencontre. L’un défend une critique du modèle olympique et du corps sportif comme paradigme du corps occidental, fonctionnel, scientiste, en termes de centimètres, de grammes et de secondes. L’autre se fait mal depuis l’enfance à travers la course à pied et le jonglage, mais rêve sans l’avouer de participer à la cérémonie d’ouverture des JOP de Paris. Entre corps sportif et corps poétique, quelle perspective ? Enfermés ensemble dans un espace-temps circonscrit, sortiront-ils de leur dispute sans égratignure ?

avec : Pierre Philippe-Meden, chercheur, Johan Swartvagher, jongleur

Une anthropologue et un jongleur

Imaginez un instant que nous avons aussi convier une anthropologue,

Mais qui est-elle donc ?

Je comprends tout à fait votre interrogation !

Et un jongleur,

Et un jongleur, Mais qui est-il donc ?

Votre question est également très pertinente !

À se rencontrer autour de leur centre d’intérêt, parenté, jonglage, musique, migration, chant…

À se rencontrer autour de leur centre d’intérêt, parenté, jonglage, musique, migration, chant… Tout ça ?

Oui la synthèse est possible !

Au moment de boucler ce programme nous guettons un signe de leur part, un sms, un mail, ou un coup de téléphone pour en savoir plus, MAIS la tâche doit être vraiment trop captivante.

Spectacle en partenariat avec le festival Rencontre des Jonglages.

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : +33142822822

