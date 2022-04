Jonction impossible : Stage Fablab La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril

À l’occasion de sa résidence de création à la Condition Publique, l’artiste Arthur Chiron s’empare une nouvelle fois des outils du Fablab et proposera sur les après-midis des jeudi 21 et vendredi 22 avril un stage d’immersion dans l’atelier numérique de la Condition Publique, invitante les participant.e.s à travailler avec lui autour d’une thématique questionnant les liens entre la ville et ses cours d’eau pour en livrant des interprétations poétiques, matérialisées grâce aux outils du Fablab. A partir de 11 ans / Ouvert parents-enfants

Tarif spécifique : 0€ Tarif réduit : 20€ Plein tarif : 40€

