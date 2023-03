Marche populaire internationale à Joncourt, 2 avril 2023, Joncourt Joncourt.

2023-04-02 08:00:00 – 2023-04-02 14:00:00

Participez à la marche populaire internationale le dimanche 02 avril à Joncourt.

Plusieurs parcours familiaux sans difficultés particulières, fléchés de 5 km, 10 km, et 16km.

Les marches sont accessibles à tous sans exception et sans limite d’âge, une marche populaire n’est pas une compétition, mais une randonnée pédestre à la portée de tous. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés et les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de fumer et d’allumer du feu sur le parcours.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

Ne pas quitter les sentiers et chemins fléchés, de respecter le code de la route.

Départs et arrivées : salle des fêtes de Joncourt (près de l’église)

– Départ de 8h à 9h pour le parcours de 16km

– Départ de 9h30 à 10h30 pour le parcours 10km

– Départ de 10h à 11h30 pour le parcours de 5km

La licence de participation de F.F.S.P. est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3 €. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

Une boisson et un régénérant solide seront distribués gratuitement sur le parcours. Au départ et à l’arrivée, buvette et casse-croûte à prix modiques.

La F.F.S.P. est garantie en responsabilité civile auprès de la MAIF. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

Renseignements : SACOPA – Mr VALADE Noël

4, rue du Roi, 02100 OMISSY

Tél : 03.23.08.24.02

sacopa@club-internet.fr

https://www.sacopa.fr

sacopa@club-internet.fr +33 3 23 08 24 02

Joncourt

