Jonathan Richman : The Modern Lovers et les origines du punk Médiathèque Violette Leduc, 11 février 2023, Paris.

Le samedi 11 février 2023

de 16h30 à 17h45

. gratuit

Une exploration des origines du punk américain à travers l’itinéraire de Jonathan Richman et de son groupe The Modern Lovers, par Benjamin Berton, chroniqueur musical et romancier.

Des origines du punk américain. Le 9 avril 2022, vous aviez aimé l’érudition et la truculence de son évocation de « la vie fabuleuse de Daniel Treacy », leader des très cultes et foutraques « Television personnalities » ? Alors vous adorerez son exploration des origines du punk américain à travers l’évocation de l’itinéraire de Jonathan Richman et de son groupe The Modern Lovers.

À partir de l’évocation de l’unique album éponyme et posthume du groupe, produit par John Cale (Velvet Underground), Benjamin Berton remontera aux sources rockabilly du mouvement punk. Il arpentera en musique les territoires de Detroit, New York, Boston, Memphis et Cleveland, sans oublier quelques inévitables incursions anglaises, pour tenter de trouver le secret de cette Grande Contestation Sonique.

Un périple jalonné de nombreux extraits du Velvet, des Stooges, des Cramps, de Suicide, des Hollywood Brats, et, bien sûr de Jonathan Richman /Modern Lovers. Playlist pas dénuée de douceur et de bons sentiments néanmoins.

Benjamin Berton est né en 1974, à Valenciennes, son premier roman Sauvageons (Gallimard, 2020), obtient le Prix Goncourt du Premier Roman. Il a ensuite publié dix romans, dont plusieurs sont traduits à l’étranger. Dès 1998, il fait partie des rédacteurs fondateurs du site culturel, musical et littéraire Fluctuat.net. Fan de rock indépendant, de pop anglaise mais aussi de hip-hop, il écrit pour divers supports, papiers ou numérique, et organise depuis 2005 de nombreux concerts au Mans, où il vit. Il collabore régulièrement au webzine sunburnout.com. Son Dreamworld ou la vie fabuleuse de Daniel Treacy, paru en 2020, constitue la première biographie consacrée au leader du groupe anglais culte Televison Personalities. Le livre a été traduit en allemand et en anglais et sélectionné parmi les meilleures livres rock de l’année 2022 par les magasins Rough Trade.

Espace Musique & Cinéma, 2e étage.

Entrée libre.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

