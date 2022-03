Jonathan Lambert : Rodolphe Cité des Congrès, 19 novembre 2022, Nantes.

2022-11-19 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:00

Gratuit : non 37 € BILLETTERIES : – www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans l’auditorium 800

One man show.Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge. Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 46 ans. Ce qui équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, trois semaines, on est à mi-parcours.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/