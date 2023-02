JONATHAN FOURNEL RECITAL DE PIANO GRAND THEATRE D’ANGERS, 5 avril 2023, ANGERS.

Societe des Concerts Populaires (PLATESV-D-2021-004412) PRESENTE ce festival Jonathan Fournel récital de piano Mozart Sonate n° 14 en do mineur K 457 Franck Prélude, Fugue et Variation Szymanowski Variations op. 3 en si bémol majeur Brahms Sonate n° 1 op. 1 Lauréat du Concours Reine Elisabeth de piano, nommé révélation classique de l’ADAMI en 2017 et soutenu par la Fondation Colas, la Fondation Goéland et la Fondation « les Allumeurs d’Étoiles », Jonathan Fournel nous propose un large récital allant du classicisme mozartien – avec peut-être la plus belle de toutes les sonates pour piano de Mozart –, jusqu’aux élans les plus romantiques, bien différents si l’on écoute la jeunesse d’un Szymanowski ou d’un Brahms, ou la maturité d’un César Franck, dont le piano s’élargit aux dimensions d’un orgue. Une succession de sensibilités, polonaise, allemande, et franco-belge… Présentation du concert par Denis Huneau, musicologue, président de la SCP Institut municipal – lundi 3 avril 2023 17h15 Jonathan Fournel Jonathan Fournel

GRAND THEATRE D’ANGERS ANGERS Place du Ralliement Maine-et-Loire

