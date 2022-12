Jonathan Fournel et l’Orchestre de chambre de Paris Catégorie d’évènement: île de France

Jonathan Fournel et l’Orchestre de chambre de Paris, 11 janvier 2023, . Le mercredi 11 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Tarifs de 5€ à 55€ L’orchestre jouera en compagnie du prodige du piano français de 29 ans, Jonathan Fournel, le mercredi 11 janvier prochain STRAVINSKY Pulcinella, suite

MOZART Concerto pour piano n°18 en si bémol majeur

STRAUSS Le Bourgeois gentilhomme, suite pour orchestre Thomas Dausgaard : direction

Jonathan Fournel : piano

Orchestre de chambre de Paris Reprenant au passage un célèbre menuet de Lully, Richard Strauss s’empare du Bourgeois gentilhomme de Molière dans une suite orchestrale qui sera créée à Vienne en 1920. Cette même année, à Paris, les Ballets russes créent Pulcinella, sur une musique de Stravinsky, qui bouleverse l’œuvre de Pergolèse pour la faire entrer dans une modernité nouvelle… Deux audacieux joyaux néoclassiques, dans un concert dirigé par le Danois Thomas Dausgaard, actuel chef du BBC Scottish Symphony Orchestra. Annonçant un air célèbre des Noces de Figaro, le Concerto n° 18 de Mozart bénéficiera quant à lui de l’énergie joyeuse du pianiste Jonathan Fournel, lauréat 2021 du prestigieux Concours Reine Élisabeth. Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/scene-et-concert/ 0970808070 billetterie@ocparis.com https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/scene-et-concert/

DR

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Jonathan Fournel et l’Orchestre de chambre de Paris 2023-01-11 was last modified: by Jonathan Fournel et l’Orchestre de chambre de Paris 11 janvier 2023

Paris