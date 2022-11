Jonathan Burrows et Matteo Fargion, 17 novembre 2022, .

Jonathan Burrows et Matteo Fargion



2022-11-17 – 2022-11-17

EUR 3 12 Le chorégraphe Jonathan Burrows et le compositeur Matteo Fargion collaborent depuis trente ans, construisant un ensemble de duos dans lesquels se chevauchent la danse, la musique, l’art de la performance et la comédie.

Leur travail, impossible à classifier, alliant la rigueur intellectuelle à un humour inattendu, prend ses racines dans un amour partagé de la musique et une approche de la scène, anarchique et joyeuse.



Speaking Dance [40 mn] a été créée en 2006 et joué depuis dans le monde entier, dont à marseille objectif DansE en 2007. La pièce traduit le mouvement en mots, les mots en musique et la musique en mouvement, construction en crescendo d’un contrepoint virtuose entre les deux performeurs.



« Cette paire d’espiègles se fait écho, s’imite, l’un chasse les expressions de l’autre, changeant l’accentuation et le volume sonore, puis font contrepoint à l’intonation de l’autre. Auto-satisfaction absurde, penserez-vous, mais ce que vous voyez est une pure révélation et une joie. Le duo est sous le Radar, mais à des années lumières devant. » Sarah Frater.



Rewriting [30 mn] est une danse sur table à la rythmique complexe pour 108 cartes. Chaque carte est le support d’une pensée écrite, qui alimente en simultané un flux de conscience parlé, le tout mis en musique pour un clavier Casio. La pièce est jouée en langue anglaise.



Jonathan Burrows and Matteo Fargion reçoivent le soutien de PACT Zollverein/Essen et du Sadler’s Wells Theatre/Londres.

