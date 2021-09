Marseille Musée d'histoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Jonas Vitaud – Beethoven 1802 Musée d’histoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jonas Vitaud – Beethoven 1802 Musée d’histoire de Marseille, 12 septembre 2021, Marseille. Jonas Vitaud – Beethoven 1802

Musée d’histoire de Marseille, le dimanche 12 septembre à 11:00

Le pianiste Jonas Vitaud, lauréat de plusieurs concours inter- nationaux tant en soliste qu’en chambriste, vient d’enregis- trer pour MIRARE un disque consacré aux œuvres de l’année 1802 de Beethoven, l’année du Testament d’Heiligenstadt. Réalisant qu’il est devenu irréversiblement sourd, Beethoven traverse une crise personnelle d’une intensité sans précé- dent. Songeant au suicide dans son refuge d’Heiligenstadt, il décide cependant d’affronter son destin et les œuvres qu’il livre en cette année cruciale reflètent cette évolution qui est un chemin vers l’espérance. ♫♫♫ Musée d’histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée d'histoire de Marseille Adresse 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Musée d'histoire de Marseille Marseille