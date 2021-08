Laval Laval Laval, Mayenne JONAS ET LE MANAS EXPRESS, JEU DE PISTE – JEP 2021 Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne Laval Mayenne Pays de la Loire La 38ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera du 18 au 19 septembre 2021 avec pour thème le « patrimoine pour tous ». A cette occasion, le MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers ouvre largement ses portes aux familles : jeu de société et jeu de pistes vous permettront de (re)découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. Jonas et le MANAS express | Jeu de piste

Passeport en main, Jonas vous embarque pour un périple à toute allure. Au fil de cette aventure, vous voguerez dans les airs, sur la mer ou la terre ferme, emprunterez une montgolfière, un train ou un navire pour naviguer d’une toile à l’autre.

Gratuit, sans réservation, 9h-12h et 14h – 18h

