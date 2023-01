Jonas et le chant des roseaux Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort EUR JONAS ET LE CHANT DES ROSEAUX (Rap baroque) Jonas et le Chant des Roseaux est né lors de la Fête de la musique de Genève 2018, réunissant quatre bassons, des flûtes, un violoncelle, des percussions persanes et un rappeur. Le projet croise des genres qui se mettent en valeur respectivement, mots ciselés sur tournes et mélodies baroques envoutantes, ou quand Purcell et Boismortier deviennent porteur de messages engagés et sensibles. Un univers de points de rencontres et de complémentarités, où la musique et les textes nous transportent. Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Belfort – Henri Dutilleux, dans le cadre de la Nuit des Conservatoires. contact@poudriere.com https://poudriere.com/ La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort

