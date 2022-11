Jon & John Trio invite Cédrick Bec Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

L'R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer
53 rue de la Joliette
Marseille 2e Arrondissement
Bouches-du-Rhne

2022-11-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-27

L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette

Bouches-du-Rhne EUR Hello, nous sommes impatients de vous retrouver pour ce concert au valeureux théâtre de la Mer (Rue de la Joliette) le dimanche 27 novembre à 19h30. A cette occasion, nous invitons l’immense Cédrick Bec pour un concert à 2 batteries et 4 cœurs ! Let’s move people !



Jon & John Trio :

Jon Soucasse, piano

John Massa, saxophone ténor

Jérôme Mouriez, batterie

Cédrick Bec , 2nde batterie

Rendez-vous dimanche 27 novembre au Théâtre de la mer.

L'R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer
53 rue de la Joliette
Marseille 2e Arrondissement

