Le Trio Jon & John ; Jonathan Soucasse au piano, John Massa au saxophone et Jérôme Mouriez à la batterie. Leur renommée respective n’est plus à faire. C’est sur un registre musical aux mille facettes, Jazz bien-sûr, mais aussi soul, funk, musique actuelle et même classique, que ces musiciens formidables nous invitent au voyage dans des paysages souvent improvisés et méconnus. C’est fort, c’est riche et ça nous accroche le cœur !

John Massa, sax

Jonathan Soucasse, piano

Jérôme Mouriez, batterie

http://www.letetard.com/

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

