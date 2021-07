Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône JON AND JOHN TRIO 6Mic Aix-en-Provence

Le Trio Jon & John ; Jonathan Soucasse au piano, John Massa au saxophone et Jérôme Mouriez à la batterie. Leur renommée respective n’est plus à faire. C’est sur un registre musical aux mille facettes, Jazz bien-sûr, mais aussi soul, funk, musique actuelle et même classique, que ces musiciens formidables nous invitent au voyage dans des paysages souvent improvisés et méconnus. C’est fort, c’est riche et ça nous accroche le coeur ! INFOS PRATIQUES > Patio > Gratuit > À partir de 18h > Bar & restauration sur place

Entrée libre

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T22:30:00

