JOLI + SOBEIKH + ROMANE SANTARELLI CAVE A MUSIQUE, 4 mars 2023, MACON.

JØLI [chill house & more] JØLI aka Maxime Gabriel est un producteur, compositeur, multi-instrumentiste basé en France. C’est naturellement, pendant la longue période du confinement, que ce touche-à-tout décide de se retrouver face à ses machines, ou plutôt face à lui-même sur ce nouveau projet taillé pour le live ! SOBEIKH Mâcon [Minimal Techno – Deephouse] Toujours à la recherche d’un nouvel univers, SOBEIKH ne peut s’empêcher d’imaginer de nouveaux mondes audiovisuels pour composer une Techno minimale et spatiale aux touches de Deephouse et de musique Ambient. À travers sa musique il dévoile un univers sonore et cinématographique jouant avec un réel tranchant et une dimension onirique sur fond de science-fiction. Son premier opus de 5 titres appelé Singularités, mélodique et visuel, présente cinq pièces narratives, musicales et cinématographiques autonomes, ayant pour ambition de faire voyager son auditeur vers de lointaines contrées encore inexplorées. ROMANE SANTARELLI Lyon [techno onirique] Les esquisses auguraient de grandes choses, ouvertures majeures d’une œuvre forte et audacieuse, subtile et puissamment organique. Depuis les Ep’s, single et remixes qui allumèrent le grand incendie, Romane Santarelli a joué, beaucoup. De nombreuses dates en France, Turquie, Suisse, Liban, une synchro pour Cannes, une famille professionnelle haut de gamme, deux ans de travail pour accompagner aujourd’hui la naissance d’un premier album, Cosmo Safari. La musique, dans son essence même, la danse, souple et stroboscopique, l’ondulation de la chair et la pulsation du sang qui court dans les veines, sont les matières premières d’une électro-pop instrumentale onirique et émotive, où l’on retrouve la virtuosité et le cri primal des Rone, Kalkbrenner ou Nils Frahm. Entre autres. Car la culture encyclopédique de Romane, que l’on devine entre chaque boucle, nourrit une écriture joyeuse et instinctive, grave et légère à la fois, une poésie d’aujourd’hui très ancrée sur le dancefloor, et déjà très loin dans l’éther insondable du cosmos. L’écriture voyage habilement sur cette ligne de crêtes subtile, habitée par une intelligence artificielle d’une belle complexité.

