### A Huesca, les 17 au 18 mai , les CEMEA NOUVELLE AQUITAINE avec les partenaires du projet MIGAP POCTEFA ([https://www.poctefamigap.eu/](https://www.poctefamigap.eu/)) ### organisent une manifestation de clôture autour des enjeux européens transfrontaliers. ### POCTEFA est l’acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre. C’est un programme européen de coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays. ### Le projet Mind The Gap a favorisé la création de nouvelles coopérations pour l’animation socioculturelle, l’éducation artistique et culturelle pour le renforcement des capacités et accessibilités des publics. ### Pré-Programme : ### 17 mai : 9:00-17:00 : Conférences, échanges et Atelier avec les CEMEA et leurs partenaires ### 18 mai : 9h00-14h00 : Table ronde et échanges avec les élus transfrontaliers, artistes, éducateurs, animateurs,…

