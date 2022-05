Joli Mois de l’Europe – Sortie découverte de la Réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne Saint-Léger-la-Montagne Saint-Léger-la-MontagneSaint-Léger-la-Montagne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne Sauvagnac Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne Saint-Léger-la-Montagne Mercredi 25 mai 14h30-17h00, Maison de la Réserve des Dauges Sauvagnac. Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité à 20 pers. (sous réserve des mesures sanitaires). Bottes, vêtements de terrain, chapeau, eau. Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges. Sortie grand public avec assez bonne mobilité. CEN Nouvelle-Aquitaine 05 55 39 80 20. A l’occasion du Joli moi de l’Europe, venez découvrir la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges et les actions de gestion réalisées grâce aux fonds Européens. Mercredi 25 mai 14h30-17h00, Maison de la Réserve des Dauges Sauvagnac. Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité à 20 pers. (sous réserve des mesures sanitaires). Bottes, vêtements de terrain, chapeau, eau. Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges. Sortie grand public avec assez bonne mobilité. CEN Nouvelle-Aquitaine 05 55 39 80 20. Sauvagnac Saint-Léger-la-Montagne Saint-Léger-la-Montagne

