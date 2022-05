Joli mois de l’Europe (FESI Créteil-Paris-Versailles) GRETA des Hauts-de-Seine – MB6,41 rue des 3 Fontanot,92000 Nanterre,8ème étage Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Les GIP académiques de Créteil-Paris-Versailles, en charge de la gestion des FESI, ont le plaisir de vous convier à une journée consacrée à la programmation 2021-2027 des fonds européens. Présentations, tables rondes, ateliers… Rencontrons-nous !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T08:30:00 2022-05-19T18:30:00

