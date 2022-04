Joli Mois de l’Europe à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Autour de la Journée de l’Europe, Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme célèbrent le Joli Mois de l’Europe ! Des animations, des débats, des jeux de piste géant, des expositions, des projections de courts-métrages, des promenades européennes… Il y en a pour tous les goûts et tous les publics, partout dans le département. Le Centre Europe Direct et tous ses partenaires vous attendent !

Courts-métrages, débats, expos, promenades européennes, Europe Express, pubquiz, Nuit de l'image européenne, Kiosques Europe…

