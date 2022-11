FEAL GOOD Joke’R Bar Auriol Catégories d’évènement: Auriol

FEAL GOOD Joke’R Bar, 3 décembre 2022, Auriol. FEAL GOOD Samedi 3 décembre, 21h00 Joke’R Bar ♫♫♫ Joke’R Bar 15 rue grande, 13390 Auriol Vallon de Nice Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/FEALGood.musique »}] Oyé oyé, prévoyez votre soirée du 03/12 au Pub le JOKE’R à Auriol, pour une soirée musique live avec le tout nouveau groupe de musique « FEAL GOOD » !

un répertoire électro, pop, rock, français et international.

https://www.facebook.com/FEALGood.musique

