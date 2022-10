Joke Club Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-10-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-22 23:30:00 23:30:00

Bouches-du-Rhne Aix-en-Provence EUR 20 20 Un Comedy Club éphémère au sein du magnifique club de boxe : le Dojo Mirabeau au cœur d’Aix-en-Provence. Un plateau d’humoristes qui se succéderont sur le ring, présenté par Sébastien Mei.



Avant de parler du programme, voici les règles du Joke Club :

La première règle du Joke Club est : il est interdit de ne pas parler du Joke Club autour de vous.

La seconde règle du Joke Club est : il est interdit de ne pas venir au Joke Club.

Troisième règle du Joke Club : quelqu’un applaudit, quelqu’un s’écroule de rire ou n’en peut plus, normal, le spectacle vient de démarrer.



Pour venir assister au combat : deux choix de représentations, une séance à 19h

et une séance à 21h. Une proposition de cocktails et de tapas vous sera proposé avant la sonnerie de la cloche.



Pas de gants, ni de protège-tibia juste une belle envie de rire et de la bonne humeur. Un spectacle de stand-up inédit, transformer une salle de boxe en Comedy Club l’espace d’une soirée événement à Aix-en-Provence. Dojo Mirabeau 3 Avenue De Grassi Aix-en-Provence

