JOK’AIR WAREHOUSE Nantes, samedi 13 avril 2024.

Jok’Air débarque au Warehouse pour un showcase exclusif le samedi 13 avril 2024 !–On préfère te prévenir, ça va être une DIN-GUE-RIE !Alors prends rapidement tes places pour le showcase exclusif du rappeur. À ses cotés CAMUS, MUNE & le COLLECTIF DEMAIN !En R2, c’est le collectif VALHEÏN qui prend les commandes.–Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès : les certifications s’accumulent, les salles se remplissent. Bercé depuis son enfance par la culture hip hop américaine et ancien membre du collectif de rap MZ, Big Daddy Jok’ a.k.a Jok’Air nous promet un show à la hauteur de son talent. Nous vous rappelons qu’un Showcase dure entre 30 et 45 min suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44