JOK’AIR / VICKY R Le 106, 26 mars 2022, Rouen.

JOK’AIR / VICKY R

Le 106, le samedi 26 mars à 20:00

2020 fut l’année des certifications pour Jok’Air. En plus de son album JOK’TRAVOLTA certifié disque d’or, les titres « BONBON A LA MENTHE », « MON SURVET » et « SQUALE » sont singles d’or et le titre « LAS VEGAS » certifié single de platine. Une année particulière mais riche, que Jok’Air a couronné avec l’album « VIe RÉPUBLIQUE » en décembre, porté par le tube « Elles ont trop joué avec mon cœur ». Ce premier extrait est déjà certifié single d’or et a atteint le TOP 30 des diffusions radio et TV. 2021 sonne comme l’année de la consécration pour Jok’Air. Vicky R rappe comme elle respire. Artiste née et véritable artisan de la musique, elle fait partie de ces artistes pour qui la musique est à la fois une passion et une science dont elle se fait un peu plus savante à chaque jour qui passe. Réservations PMR : [billetterie@volumepresente.com](mailto:billetterie@volumepresente.com) – 02 32 08 44 21

Location 22.8 € / Guichet 26 € / Réduit 20 €

Un concert produit et organisé par Volume

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:30:00