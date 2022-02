Jok’Air Rocher de Palmer, 30 septembre 2022, Cenon.

Jok’Air

Rocher de Palmer, le vendredi 30 septembre à 19:00

Nourri aux films de John Travolta, qui brillait sous les traits de Dany Zouko dans Grease ou Tony Maneiro dans La fièvre du samedi soir, Jok’Air a toujours rêvé de culture américaine. C’est bel et bien cet univers qui ressurgit dans le deuxième opus de Jok’Air, élevé au son de Michael Jackson, The Police ou les Bee Gees. Un virage résolument romantique et dansant, inspiré des années 70, quand la musique passait doucement du rock au disco. Une progression similaire à celle présente sur Jok’Travolta dont les orchestrations live se mettent au service d’un rap toujours plus brut et plus pur. Avec ses collaborations aussi éclectiques que prestigieuses (Sadek, Alonzo, Laylow, Alkpote, ISHA, Chilla…), Jok’Air prouve une fois de plus sa place unique dans le milieu du rap français.

EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 28€

Issu du XIIIème arrondissement de Paris, le charismatique Jok’Air, aussi bon en rap qu’en chant, a su s’imposer dans un environnement dont il bouleverse les codes.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T19:00:00 2022-09-30T21:00:00