Jok’Air + Michel Saint-Malo, 15 avril 2022, Saint-Malo.

Jok’Air + Michel La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-04-15 – 2022-04-15 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

JOK’AIR [Rap]

Inclassable et empreint de liberté, Jok’Air se découvre un attrait pour l’écriture et le son dès son plus jeune âge et travaille d’arrache-pied, épaulé par son grand frère Davidson. Composée de rap dur et de sons mélodieux, sa musique est imbibée d’amour, de la valeur du travail et de phrases percutantes, le tout destiné à ceux dont il se sent proche. Ses textes racontent son quotidien, son parcours et aussi ses blessures : le racisme, la pauvreté, l’amour et les déceptions sentimentales, ses proches et les paradis artificiels. Il mêle sa poésie à des phrasés plus brutaux, alternant le chant et le rap. Une recette qui paye puisqu’il multiplie les certifications d’or et de platine sur ses albums et singles, et entame une tournée dense qui passera par Saint-Malo le 15 avril !

MICHEL [Rap]

Si ce nom procure un air de déjà-vu, pas la peine de s’y fier. Michel est aussi unique que son patronyme semble familier. Tout comme les vrais espions, sa musique vient du froid : un bloc de deep house venu d’Europe de l’Est percé par un rap français, dans lequel il a choisi de placer sa foi. Un style en dessous de zéro qui l’installe déjà comme le futur de l’électro, au pays des antihéros.

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

