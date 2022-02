Jok Air en concert au SEW Morlaix, 11 mars 2022, Morlaix.

Jok Air en concert au SEW

2022-03-11 – 2022-03-11 Le SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa carrière de rappeur. Dans ses textes qui racontent son quotidien, son parcours, ses blessures, il mêle poésie et phrasés plus brutaux dans une subtile alternance de chant et de rap. Grâce à ses six projets en deux ans seulement, 2020 fut l’année de la certification pour Jok’air avec l’obtention d’un disque d’or. Une année particulière mais riche, qu’il a couronné avec l’album « VIe RÉPUBLIQUE », sorti en décembre 2020.

Première partie : REYNZ

Après la pluie reviendra la pluie : Reynz vient de Brest-même et de nulle part ailleurs. Cinglants et poétiques, fantasques et réalistes, les textes du jeune rappeur nous font découvrir sa ville de cœur, si maussade qu’elle en est belle. Entre deux crachins, au fond d’une ruelle, certains diront qu’ils ont aperçu Verlaine et SCH discuter ensemble ; d’autres diront que c’était Miossec et Lomepal.

