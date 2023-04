Réunions publiques Joinville le pont Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Réunions publiques Joinville le pont, 9 mai 2023, Joinville-le-Pont. Réunions publiques 9 mai – 15 juin Joinville le pont Entrée libre Monsieur le Maire vous convie à participer aux prochaines réunions publiques qui se tiendront : Quartier Vautier / Bagaudes : mardi 9 mai à 19h à l’école du Parangon (41 boulevard du Maréchal Leclerc), Quartier Palissy : mercredi 10 mai à 19h au gymnase Lecuirot,

Quartier Marne/Paris : jeudi 11 mai à 19h à l’Hôtel de Ville,

Quartier Polangis : lundi 15 mai à 19h à l’école Polangis (56 avenue Oudinot),

Quartier Fanac : jeudi 15 juin à 19h à la salle Portofino (12 chemin de l'Ile Fanac).

