Noël à Joinville Joinville le pont Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Noël à Joinville Joinville le pont, 10 décembre 2022, Joinville-le-Pont. Noël à Joinville 10 et 17 décembre Joinville le pont Noël à Joinville Joinville le pont 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:direco@joinvillelepont.fr »}] La magie de Noël prend place à Joinville le samedi 10 et 17 décembre ! SAMEDI 10 DÉCEMBRE Musiques de Noël par l’orchestre d’harmonie de l’EMA

15h sur le parvis de l’Hôtel de Ville Les lutins espiègles

Ils sont trois lutins, espiègles et joyeux qui attendent le grand jour avec impatience !

De 16h/16h45 – 17h/18h00 rue de Paris Lumière de Noël

Parade de lumière, magie de Noël, cabrioles et équilibres, ces elfes n’ont pas fini de vous amuser ! De 16h00 /16H45 – 17h15/18H30 avenue Galliéni Tour de Calèche

de 16h à 18h30 avenue Galliéni Animation gourmande avec l’association Portugaise Vivo Joinville

Parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 14h SAMEDI 17 DÉCEMBRE Musiques de Noël par l’orchestre de la Banda de l’EMA

De 11h à 13h sur le parvis de l’Hôtel de Ville – Parc Jacques Chirac Musica Iris

Des lutins musiciens avec des drôles de chapeaux vous invitent à une ballade éclairée entre chants et percussions.

16h à 16h30 – 17h30 à 18h00 rue de Paris Tonnerre Lumineux

Énergie et ambiance festive pour cette parade lumineuse festive et percutante, suivez les musiciens !

De 16h00 /16H45 – 17h15/18H00 avenue Galliéni Tour de Calèche

de 15h00 à 17h30 rue de Paris Animation gourmande avec l’association Portugaise Vivo Joinville

Parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 14h Tour de Calèche : inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles auprès du service développement économique direco@joinvillelepont.fr contact :06 09 11 96 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Joinville le pont Adresse 94340 Ville Joinville-le-Pont lieuville Joinville le pont Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne

Joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Noël à Joinville Joinville le pont 2022-12-10 was last modified: by Noël à Joinville Joinville le pont Joinville le pont 10 décembre 2022 Joinville le pont Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-de-Marne