A Joinville, tous mobilisés pour le Téléthon ! Joinville le pont, 2 décembre 2022, Joinville-le-Pont.

A Joinville, tous mobilisés pour le Téléthon ! 2 et 3 décembre Joinville le pont

A Joinville, tous mobilisés pour le Téléthon !

Joinville le pont 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.joinville-le-pont.fr/periscolaire »}]

La Ville souhaite renforcer son engagement pour le Téléthon en proposant en cette fin d’année un nouveau programme d’activités riches et variées aux Joinvillais de tous âges, pour tenter de collecter le maximum au profit de la recherche contre les myopathies.

Le programme est mis à jour et complété régulièrement.

Vendredi 25 novembre

SOIRÉE BLACKMINTON

Découvrez ou redécouvrez le blackminton, la version nocturne et festive du badminton, accessible à tous et idéale pour partager un moment fun en famille ou entre amis !

Gymnase Le Bataillon de Joinville – 19 rue de Paris

De 19h à 21h : session famille, avec enfants à partir de 3 ans (enfants scolarisés).

De 21h à 23h : session « adultes », à partir de 16 ans.

Tenue sportive blanche ou fluo conseillée, raquettes et volants seront à disposition.

Participation de 2€

Vendredi 2 décembre

UNE DICTÉE POUR TOUS !

Petits et grands sont invités à venir tester leur niveau d’orthographe en participant à cette dictée ouverte à tous.

Participation de 2€

Hôtel de Ville – 15h

LES 24H DU TÉLÉTHON

L’association Artistes Sportifs de Cœur propose aux plus courageux de se relayer pendant 24h pour le Téléthon, en courant ou en marchant.

Parvis du Gymnase Lecuirot – à partir de 18h, jusqu’au samedi 3 décembre 18h

SOIRÉE VOLLEYBALL

Le service des Sports vous propose de découvrir le volley lors de cette soirée dédiée. Entre amis ou en famille, amateurs ou vrais novices, venez passer une soirée mémorable, tout en faisant une bonne action !

Halle du Gymnase Lecuirot – 20h/22h30

Participation de 2€

SOIRÉE JUDO

Le Dojo club Joinvillais vous propose de participer à une soirée chute et self défense !

Ouvert au public, enfants et Adultes

Dojo du Gymnase Lecuirot – 19h-21h30

SPECTACLE DES ANIMATEURS DES ACCUEILS DE LOISIRS

« Les étranges aventures de l’apprenti collectionneur de sentiments »

Quand un pirate pas très dégourdi se retrouve responsable d’une boutique de sentiments cela ne peut que tourner à la rigolade !

Un spectacle familiale à partir de 3 ans et au profit du Téléthon 2022.

Participation de 5 euros au profit du Téléthon

Scène Prévert, 19h15 et 20h45

Réservation auprès des équipes d’animation et sur www.joinville-le-pont.fr/periscolaire

Samedi 3 décembre – LE VILLAGE TÉLÉTHON AU GYMNASE LECUIROT

Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées toute la journée pour que petits et grands trouvent leur bonheur, avec des moments forts à ne pas rater !

Animations pour les petits

Jeu gonflable, parcours baby-gym ou encore balade en poney attendent les plus jeunes pour passer une bonne journée !

Le Rallye des familles

On reprend les mêmes ingrédients et on recommence : par équipe de deux, parent / enfant, venez participer aux nouvelles activités.

Participation de 2€

Halle du Gymnase

Concerts pop-rock

Venez découvrir de nouveaux groupes de musiciens talentueux. A 11h, c’est le groupe Petite Nao’ qui ouvrira le bal, et Natty Groove mettra l’ambiance à 16h !

Parvis du gymnase

Restauration et vente d’objets

Comme chaque année, venez découvrir et profiter des ventes solidaires pour le Téléthon.

TOMBOLA AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Pour laisser le temps à chacun de participer, le tirage au sort sera cette année reporté à la semaine suivante. Les gagnants seront contactés pour récupérer leurs lots. Paniers gourmands, des bons d’achats ou encore des repas pour deux personnes au restaurant sont à gagner.

Vente : 10h-18h – 2 euros le questionnaire

COURSES PARRAINÉE DES ÉCOLES

Les enfants de CM1/CM2 et 6ème vont à nouveau courir par solidarité et pour la bonne cause ! Après avoir collecté les promesses de dons auprès de leurs parrains et marraines respectifs, les enfants pourront venir les déposer, avec leurs parents, dans l’urne prévue à cet effet le samedi 3 décembre.

10h-18h – Hall du gymnase lecuirot

ILLUMATIONS DE NOËL A L’HÔTEL DE VILLE

Cette année, malgré les restrictions liées à la crise énergétique et budgétaire, la soirée d’allumage des illuminations aura bien lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Venez profiter de ce moment féérique pour passer un moment convivial. Maquillage de fêtes, chorale et petite restauration vous attendent pour plus de magie et de gourmandise.

16h-18h30

Parvis de la Mairie

LES FORBANS

Concert Rock – Variété française

20h30 en Scène Prévert.

Tarif B : Plein 18€ / Réduit 12€* (sous conditions)

Une partie des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Dimanche 4 décembre

Concert du Big Band de Joinville et des chorales de l’EMA

Dirigé par Yonnel DIAZ

Scène Prévert – 11h

Tarif : 3 € au profit de l’AFM Téléthon

Ils participent également au Téléthon…

Des animations organisées par le bailleur Logirep auront lieu au sein de la Résidence Espérance pour le Téléthon.

Les tarifs des différentes animations seront indiqués sur chaque animation. Des points dons seront également présents. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’AFM-Téléthon. Les dons effectués sont déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu.

Merci à tous les partenaires de cet événement :

AFM-Téléthon, La Mémoire au Présent, Sogeres, Logirep – Groupe Polylogis, Conseil des séniors, Mandon et les commerçants des marchés, Les Baladins de Joinville, Monoprix, Crèche des Petits Pinsons, AVM77, Artistes Sportifs de Cœur, le Dojo Club Joinvillais, Joinville Judo Jujitsu, Résidence APF Bernard Palissy, L’Echiquier de Joinville, Comité régional des Joinvillais-Paris Ile-de-France, Shotokan Karaté Club, le Centre équestre Oudinot, et les commerçants Joinvillais pour la Tombola.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T15:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00