Movember : lutte contre le cancer masculin Joinville le pont, 13 novembre 2022, Joinville-le-Pont. Movember : lutte contre le cancer masculin Dimanche 13 novembre, 08h30 Joinville le pont Movember : lutte contre le cancer masculin Joinville le pont 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Movember est un évènement annuel mondial organisé par la fondation Movember Foundation Charity qui appelle les hommes du monde entier à se laisser pousser la moustache pendant tout le mois de novembre afin de sensibiliser à lutter contre le cancer de la prostate ainsi que d’autres maladies masculines. La Ville et vos élus se mobilisent pour la cause en vous proposant des activités dimanche 13 novembre : Vente de patisseries à la boulangerie La Navette, 8 rue de Paris, de 8h30 à 12h.

Cours de sport au Bataillon, de 13h à 14h, body karaté et Pilates en partenariat avec le Shotokan Karaté club de Joinville. Participation de 10€. Les recettes seront reversées au profit de la lutte contre les cancers masculins. Partagez sur Instagram ou Facebook une photo de vous et votre plus belle moustache avec le #MOVEMBER en identifiant la page de la Ville @joinville.le.pont ! Une simple photo suffit pour contribuer et montrer votre soutien !

