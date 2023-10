Balade nature au fil de la Marne Joinville-le-Pont, France Joinville-le-Pont, 9 avril 2023, Joinville-le-Pont.

Balade nature au fil de la Marne 9 avril – 3 septembre, les dimanches Joinville-le-Pont, France Tarifs : adulte 15€ ; tarif enfant 10€

Comme chaque année, les crues de la Marne viennent recouvrir les berges des îles et de la rivière. Du bois humide aux herbiers, vous vous familiariserez avec des plantes qui poussent « à proximité »et « dans » l’eau.

Comment font-elles pour vivre dans un milieu humide ?

Quelles sont les adaptations qui leur permettent de supporter des inondations ?

Que signifient les termes ripisylve, plante hydrophyte et d’autres noms de ce type ?

Vous apprendrez leur signification tout en observant les richesses de la flore sur le parcours de l’eau.

Cette balade très agréable allie marche tranquille, découverte des bords de Marne, curiosités d’un monde inconnu, le tout avec des explications sur la flore, le milieu humide et la faune.

Durée : 3h00

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-au-fil-de-la-marne

