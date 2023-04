Mon Colocataire est Encore … …une Garce SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY Catégories d’Évènement: Joigny

Mon Colocataire est Encore … …une Garce SALLE CLAUDE DEBUSSY, 13 mai 2023, JOIGNY. Mon Colocataire est Encore … …une Garce SALLE CLAUDE DEBUSSY. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 21:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Après 1500 représentations de « Mon colocataire est une garce », voici les toutes nouvelles aventures hilarantes d’Hubert Chataigneau. Hubert célibataire de 40 ans, naïf et sympathique, hérite d’un appartement parisien. La locataire actuelle, Sasha, jolie, sexy et manipulatrice n’est pas disposée à partir ; l’appartement donne sur une vue idéale: trois distributeurs automatiques… Sasha vit avec Luigi son fiancé macho et narcissique qu’elle fait passer pour son frère… Les péripéties commencent alors pour Hubert qui ira de déboires en déboires. Mon Colocataire est Encore … …une Garce Votre billet est ici SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY 61 rue Saint-JAcques Yonne 20.0

