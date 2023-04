Les Jumeaux Magiciens SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY Catégories d’Évènement: Joigny

Yonne

Les Jumeaux Magiciens SALLE CLAUDE DEBUSSY, 16 avril 2023, JOIGNY. Les Jumeaux Magiciens SALLE CLAUDE DEBUSSY. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 16:00 (2023-04-16 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Les jumeaux magiciens : drôles et tours uniques ! Un spectacle mêlant humour et magie; bluffant ! Ils sont jumeaux et ils s’en servent ! Ils sont drôles et talentueux ! Des numéros jamais vus ailleurs ! Idéal en famille. Votre billet est ici SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY 61 rue Saint-JAcques Yonne 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu SALLE CLAUDE DEBUSSY Adresse 61 rue Saint-JAcques Ville JOIGNY Departement Yonne Tarif 20.0 20.0 Lieu Ville SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY

SALLE CLAUDE DEBUSSY JOIGNY Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joigny/

Les Jumeaux Magiciens SALLE CLAUDE DEBUSSY 2023-04-16 was last modified: by Les Jumeaux Magiciens SALLE CLAUDE DEBUSSY SALLE CLAUDE DEBUSSY 16 avril 2023 Salle Claude Debussy Joigny

JOIGNY Yonne