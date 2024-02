Joie UltraLucide KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, jeudi 25 avril 2024.

Dès 15 ans

En coréalisation avec le Ballet national de Marseille



» Le mouvement libère les corps, combat les stéréotypes, rayonne, vibre haut, milite par la joie et transforme. » Maryam Kaba



UNE CRÉATION DE MARYAM KABA ET MARIE KOCK EN COLLABORATION AVEC PINA WOOD



Sur scène, une dizaine de femmes déambulent le long d’un tracé. Maryam Kaba danse parmi elles, tentant de les faire dévier de leur ligne. Les guidant comme elle a été guidée, elle leur apprend à oser, oser sortir des trajectoires toutes tracées pour trouver le chemin qui leur est propre.



Joie UltraLucide mêle des passages chorégraphiés et improvisés à des lectures de Vieille Fille de Marie Kock en interaction avec les danseuses et le public. À la croisée entre l’intime et le collectif, la création s’interroge sur le réapprentissage de la joie et invite à la transformation de soi.



La représentation sera suivie d’un échange bord-plateau en compagnie de l’équipe artistique.



· Chorégraphe Maryam Kaba artiste associée au CCN Ballet national de Marseille dans le cadre du dispositif soutenu par le ministère de la Culture · Autrice Marie Kock · Dramaturge Pina Wood · Photo © Jean-Marie Ranaivoson



La soirée se poursuit avec un solo de Maryam Kaba ! .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

