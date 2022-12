John’s Session – le Tremplin Live du Festival Beauregard Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

John’s Session – le Tremplin Live du Festival Beauregard Hérouville-Saint-Clair, 26 janvier 2023, Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair. John’s Session – le Tremplin Live du Festival Beauregard 1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café Hérouville-Saint-Clair Calvados Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

2023-01-26 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-26 22:00:00 22:00:00

Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair

Calvados Hérouville-Saint-Clair Les challengers se produiront en live sur la scène du Big Band Café en concert gratuit ouvert au public et devant ce même jury de professionnels des musiques actuelles.

Les membres du jury votent pour élire le gagnant du tremplin.

Le public compte pour 1 membre du jury + Le public décerne un Prix du Public.

+ d’infos : FESTIVAL BEAUREGARD Les challengers se produiront en live sur la scène du Big Band Café en concert gratuit ouvert au public et devant ce même jury de professionnels des musiques actuelles.

Les membres du jury votent pour élire le gagnant du tremplin.

Le public compte pour 1 membre du jury + Le public décerne un Prix du Public.

+ d’infos : FESTIVAL BEAUREGARD +33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/ Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Hérouville-Saint-Clair Calvados Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Ville Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair lieuville Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair-herouville-saint-clair/

John’s Session – le Tremplin Live du Festival Beauregard Hérouville-Saint-Clair 2023-01-26 was last modified: by John’s Session – le Tremplin Live du Festival Beauregard Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 26 janvier 2023 1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Calvados Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados