Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Le retour de la John’s Session.

Après une tournée normande de 6 dates à l’automne qui a permis à John et ses équipes de renouer avec l’énergie du live, la John’s Session revient afin de donner l’opportunité à un groupe normand en voie de professionnalisation de se produire sur l’une des deux scènes du festival.

Les 4 finalistes, présélectionnés sur la plateforme RiffX, seront départagés en live par un jury de professionnels des Musiques Actuelles et par vous !

