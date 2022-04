“JOHNNY, UN POÈME” – HOMMAGE… À LA PELLE Notre-Dame-de-Londres, 24 juin 2022, Notre-Dame-de-Londres.

“JOHNNY, UN POÈME” – HOMMAGE… À LA PELLE Notre-Dame-de-Londres

2022-06-24 – 2022-06-24

Notre-Dame-de-Londres Hérault Notre-Dame-de-Londres

Le 24 juin 2022, dans le cadre de la Saison artistique de Melando, la compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies nomades présentent “Johnny, un poème”, un concert-hommage à notre icône du rock.

Ce soir, on va chanter, on va danser, on va hurler à la mort, on va s’étreindre, on va rire aux larmes, on va pleurer peut-être autour de la figure de « notre » Johnny national. Le seul, l’unique, le phénomène immortel, le loup des stades, le monstre de l’excès, “le Taulier” du rock n’roll à la Française : Johnny Hallyday, ZE chanteur populaire par excellence, ZE idole des jeunes, ZE Mad Max hexagonal.

Ce soir, nous allons lui rendre hommage, avec et sans ironie avec un spectacle sur Johnny, qui plairait à Johnny !

Distribution

Jeu, écriture, mise en scène : Alexandre Moisescot et Chloé Desfachelle / Pilote de la pelle et jeu : Arnaud Mignon / Réalisation sonore et informatique : Michaël Filler / Regard complice jeu et mise en scène : Anne Eve Seignalet / Regard complice chorégraphie, jeu et mise en scène : Carmela Acuyo / Apprivoisement de la pelle et mise en espace : Philippe Freslon

Production : Compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies nomades

Infos pratiques

Vendredi 24 juin 2022 à 20 h

Notre-Dame-de-Londres, rendez-vous au stade

Tout public

Durée : 66 min

Sans réservation

Prix libre

Buvette à partir de 18 h

Spectacle financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dans le cadre de la Saison artistique de Melando et soutenu par Occitanie en Scène, dans le cadre du projet BeSpectACTive!2 (projet co-financé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne) car repéré par Les Loupiotes (comité de spectateurs et spectatrices de l’association).

Le 24 juin 2022, dans le cadre de la Saison artistique de Melando, la compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies nomades présentent “Johnny, un poème”, un concert-hommage à notre icône du rock.

Ce soir, on va chanter, on va danser, on va hurler à la mort, on va s’étreindre, on va rire aux larmes, on va pleurer peut-être autour de la figure de « notre » Johnny national. Le seul, l’unique, le phénomèn

+33 4 67 55 71 29

Le 24 juin 2022, dans le cadre de la Saison artistique de Melando, la compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies nomades présentent “Johnny, un poème”, un concert-hommage à notre icône du rock.

Ce soir, on va chanter, on va danser, on va hurler à la mort, on va s’étreindre, on va rire aux larmes, on va pleurer peut-être autour de la figure de « notre » Johnny national. Le seul, l’unique, le phénomène immortel, le loup des stades, le monstre de l’excès, “le Taulier” du rock n’roll à la Française : Johnny Hallyday, ZE chanteur populaire par excellence, ZE idole des jeunes, ZE Mad Max hexagonal.

Ce soir, nous allons lui rendre hommage, avec et sans ironie avec un spectacle sur Johnny, qui plairait à Johnny !

Distribution

Jeu, écriture, mise en scène : Alexandre Moisescot et Chloé Desfachelle / Pilote de la pelle et jeu : Arnaud Mignon / Réalisation sonore et informatique : Michaël Filler / Regard complice jeu et mise en scène : Anne Eve Seignalet / Regard complice chorégraphie, jeu et mise en scène : Carmela Acuyo / Apprivoisement de la pelle et mise en espace : Philippe Freslon

Production : Compagnie Gérard Gérard et Rhapsodies nomades

Infos pratiques

Vendredi 24 juin 2022 à 20 h

Notre-Dame-de-Londres, rendez-vous au stade

Tout public

Durée : 66 min

Sans réservation

Prix libre

Buvette à partir de 18 h

Spectacle financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dans le cadre de la Saison artistique de Melando et soutenu par Occitanie en Scène, dans le cadre du projet BeSpectACTive!2 (projet co-financé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne) car repéré par Les Loupiotes (comité de spectateurs et spectatrices de l’association).

Notre-Dame-de-Londres

dernière mise à jour : 2022-03-29 par