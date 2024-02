Johnny Toujours Parc des Expositions Limoges, samedi 15 juin 2024.

Johnny Toujours Parc des Expositions Limoges Haute-Vienne

Un spectacle qui réuni tous les amoureux de Johnny Hallyday dans une célébration collective mais aussi pour Héloïse et la lutte contre la mucoviscidose .

Les bénéfices de ce spectacle sont entièrement consacrés à la recherche et au soutien des personnes touchées par la mucoviscidose.

A 15h Diffusion de tous les titres de Johnny sur écrans géants avec tatoueurs et food trucks.

16h Concert de Ema Rym et Johnny Galaxi

17h concert de 150 choristes avec l’orchestre symphonique de l’Opera de Limoges.

18h Surprises d’afterwork

21h Revivez les 4 plus grands concerts de Johnny avec des proches du chanteur

Le programme complet sur https://www.johnny-toujours.com/ 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 00:30:00

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Johnny Toujours Limoges a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Limoges Métropole