Johnny NICOLLE (Pierrot de la Dune) expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 avril 2022, Vains.

Johnny NICOLLE (Pierrot de la Dune) expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-04-01 – 2022-04-29 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche Vains

Aquarelliste pendant une quinzaine d’années, j’ai par hasard commencé à peindre des messages humoristiques sur des planches de bois flotté à l’acrylique.

C’est lors d’une des expositions en bord de mer, qu’un personnage identifiable entre mille est passé devant mon stand. Ce gros marin barbu, avec sa casquette vissée sur la tête jusqu’aux yeux avait marqué mon esprit.

2 ans plus tard et une centaine de croquis en stock, les premières toiles arrivaient au fil des idées glanées en bord de mer, sur les ports de pêche. Il suffit bien souvent de s’assoir et de regarder ce qu’il se passe, des fois détourner quelque peu la réalité et une nouvelle scène se met en place.

Situations cocasses, improbables ou exagérées, telles sont les toiles de Pierrot de la Dune, qui est dont le personnage. Celles-ci nous évoquent souvent des souvenirs lointains au détour d’un véhicule ancien, un solex, un tracteur… sourire de rigueur, à venir découvrir pour passer un bon moment.

Johnny NICOLLE.

Rencontre avec l’artiste : samedi 02 avril, de 14h à 18h30 (vernissage).

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

